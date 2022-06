Mehrere Rechtschreibfehler : Straßenschild in Saarbrücken sorgt auf Facebook für Lacher

Die Stadt Saarbrücken weist auf der Westspange auf die „Insandsetzung“ an der Fernwärmeübergabestation hin. Und der „Landeshauptstdt“ kam ein „a“ abhanden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ein Versehen, zu schön eigentlich, um Zufall zu sein: Die Stadt Saarbrücken weist jetzt per Baustellenschild an der Westspange auf eine „Insandsetzung“ hin. Ein Brüller in den sozialen Netzwerken.