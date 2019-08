Straßenbau : Straßenarbeiten für Verkehrszähler auf A 8

Saarbrücken Autofahrer müssen auf zwei wichtigen Strecken mehr Zeit einplanen.

Für den Einbau eines Fahrzeugzählers sind auf der A 8 zwischen dem Autobahnkreuz Saarbrücken und Heusweiler Straßenarbeiten vorgesehen. Der Landesbetrieb für Straßenwesen (LfS) erledigt sie nach eigenen Angaben am Dienstag, 13. August, und am Mittwoch, 14. August.

Das Vorhaben betrifft dem LfS zufolge am Dienstag, 13. August, von 8 bis 15.30 Uhr zunächst die Richtungsfahrbahn Saarlouis. Am Mittwoch, 14. August, folgen von 9 Uhr bis 15.30 Uhr Arbeiten auf der Spur Richtung Neunkirchen. Der Verkehr fließt jeweils einstreifig an der Baustelle vorbei.