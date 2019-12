Straßenschaden Am Kieselhumes in Saarbrücken : Nach Rohrbruch: Sperrung bis Ende Januar

Straßenschaden Am Kieselhumes in Saarbrücken

St. Johann Die Reparatur nach dem Wasserrohrbruch vom 25. November zieht sich bis weit ins nächste Jahr.

(red) Schlechte Nachricht für Anwohner und Verkehrsteilnehmer: Der wegen des großen Wasserrohrbruchs vom Montag, 25. November, gesperrte Straßenabschnitt Am Kieselhumes zwischen der Rentrischer Straße und der Straße „Am Kaninchenberg“ bleibt in beiden Fahrtrichtungen bis voraussichtlich Ende Januar 2020 gesperrt. Die Zufahrt zum Ostbahnhof und dem dortigen Möbelhaus ist aber gewährleistet. Das teilte am Dienstag die Stadtwerke-Sprecherin Ulrike Reimann mit. Wegen des Schadens an der Straße, insbesondere wegen der Ausspülung tragender Schichten und der damit verbundenen Hohlräume, muss der gesamte Straßenkörper neu aufgebaut werden. Da die Häuser im betroffenen Abschnitt jederzeit für Feuerwehr und Rettungsdienste erreichbar sein müssen, ist die Reparatur in mehrere Abschnitte gegliedert. „Aus diesen Gründen verzögern sich die Reparaturmaßnahmen“, sagt Ulrike Reimann. Das defekte Rohr ist zwar ausgetauscht und der Straßenunterbau bereits in einem Bauabschnitt aufgefüllt. Die Arbeiten zur Asphaltierung der Straße könnten aber erst im Januar begonnen werden. „Wir bekommen vor den Feiertagen keinen Asphalt mehr geliefert und zwischen den Feiertagen ruht die Produktion sogar“, sagt die Stadtwerkesprecherin.