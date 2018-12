später lesen Konzert Soul und Swing in St. Arnualer Café Teilen

Saarbrücken (red) Im Café Zucker und Zimt in der Brühlstraße 31/Ecke Arnulfstraße findet am Donnerstag, 20. Dezember, ein Konzert mit der Formation Still Great statt. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr. red