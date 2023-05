Die erste große Bilanz „Stiefel“-Chef spricht von „Startschwierigkeiten“ – erfüllt das Traditionshaus die Erwartungen?

Als das Essen am Nebentisch kommt, gibt es viele erstaunte Gesichter. „Wow“, sagt der Herr mit dem vollen grauen Haar, die vier Damen am Tisch nicken, offensichtlich beeindruckt von den üppig gefüllten Tellern. Tatsächlich ist auch das „Saftige Rindergulasch“, mit Schneebällchen in der Pfanne serviert, mengenmäßig eine echte Herausforderung. Nur mit Mühe ist die Portion als Mittagessen zu schaffen.