Liveticker zum Nachlesen Knapper Sieg – Carolin Lehberger (SPD) ist neue Regionalverbandsdirektorin

Fünf Kandidaten traten am 9. Juni im Rennen um die Macht im Schloss an. Die Direktorin der Volkshochschule, Carolin Lehberger (SPD), führte im ersten Wahlgang mit 37,7 Prozent der Stimmen vor Ralph Schmidt (CDU), Architekt und Geschäftsführer der Arge Solar (35,1 Prozent). Sie sind darum in einer Stichwahl am 23. Juni erneut gegeneinander angetreten. Die konnte Lehberger mit 53,36 Prozent für sich entscheiden. In den 50 Jahren des Bestehens des Regionalverbands Saarbrücken und seines Vorläufers wurde er noch nie von einem Christdemokraten geführt. Hier finden Sie die Ergebnisse im Detail.