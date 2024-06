Auch Lehberger kämpft um jede Stimme Duell ums Schloss: Wie Ralph Schmidt die Stichwahl noch für sich entscheiden will

Auch am Donnerstag waren sie wieder da, am Freitag werden sie hier sein und am Samstag sowieso: Das Duell um den Chefposten im Saarbrücker Schloss lässt sich vor der Stichwahl am Sonntag täglich in der Bahnhofstraße beobachten. Es hat was von einem Boxkampf, auch wenn gottlob keine Fäuste fliegen. In der roten Ecke vor Karstadt Carolin Lehberger und ihr Team von der SPD – 50 Schritte entfernt Richtung Markt in der schwarzen Ecke Ralph Schmidt mit seinen CDU-Gefährten.