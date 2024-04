Feinem Essen auf der Spur Horizont-Erweiterung im Sterne-Restaurant

Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Mal als Gast in einem elsässischen Sternerestaurant. Ich war fasziniert von den Speisen, die so ganz anders auf den Tisch kamen, als ich es von den deftigen Gerichten aus der Region kannte. Die Vielfältigkeit der Vorspeisen, außergewöhnliche Saucen, ungewöhnliche Beilagen mit Kräutern und Blüten und auf den Punkt gegarte Köstlichkeiten haben mich begeistert!