Saarbrücken : Steinbock-Nachwuchs im Wildpark

Saarbrücken Steinbock Anton und seine Geiß freuen sich über ein Kitz im Saarbrücker Wildpark

Im Saarbrücker Wildpark ist in dieser Woche ein weibliches Kitz im Steinwildgehege zur Welt gekommen. Die Mutter umsorgt das Junge im Schatten der Eichen. Das Kleine machte schon kurz nach der Geburt die ersten Schritte und erkundete das Gehege. Dabei lernte es seinen Vater, Steinbock Anton, kennen. Anton war Anfang 2019 aus seinem Gehege gestohlen und in einem Wildgehege in der Nähe von Passau gefunden worden. Mit Hilfe der Kriminalpolizei Saarbrücken wurde der Alpensteinbock zurück nach Saarbrücken gebracht. Das teilt die Stadtpressestelle mit.