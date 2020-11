Weitere Covid-19-Fälle : Corona setzt Pflegeheimen im Saarland zu

Homburg/Saarwellingen Zwei saarländische Einrichtungen sind aktuell besonders vom Coronavirus betroffen. Eine in Homburg und eine in Saarwellingen.

Die Hoffnung, das Coronavirus aus den Alten-und Pflegeeinrichtungen im Saarland fernzuhalten, hat sich nicht bewahrheitet. Zwei saarländische Einrichtungen sind aktuell besonders betroffen. Eine in Homburg und eine in Saarwellingen. Äußerst dynamisch entwickelt sich die Viruslage indem Homburger Pflegeheim (wir berichteten), in der die Zahl an positiv Getesteten seit Freitag von 22 auf 53 Infizierte angestiegen ist.

Unter den 53 Personen befinden sich einem Sprecher des Saar-Pfalz-Kreises zufolge 46 Heimbewohner und sieben Pflegekräfte. Eine Person befinde sich derweil stationär im Krankenhaus. Im Haus bewerteten Ärzte stets das aktuelle Infektionsgeschehen und prüfen, ob ein Bewohner stationär behandelt werden müsse. Die Einrichtung habe in der Zwischenzeit die Schutzmaßnahmen verschärft und drei bewohnte Stockwerke zu Pandemiebereichen erklärt. Auch das Personal trage in den gefährdeten Bereichen FFP-2-Masken und einen Schutzanzug, teilt der Kreissprecher weiter mit. Alle Bewohner würden zudem im Laufe der Woche erneut auf das Virus getestet.

Eine leichte Entspannung ist derweil im Saarwellinger Alten-und Pflegeheim Haus Schulze-Kathrinhof eingetreten, wie die die Sprecherin der Betreibergesellschaft Korian, Tanja Kurz, auf Nachfrage mitteilt. Nachdem in der Einrichtung vor rund zwei Wochen 32 Bewohner und 21 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurden, seien es Anfang dieser Woche nur noch 23 Bewohner. Zwölf positiv Getestete gelten laut Kurz inzwischen als genesen. 19 mit Corona infizierte Mitarbeiter befänden sich derweil in häuslicher Quarantäne. Die Station 2 des Haus Schulze-Kathrinhof sei als sogenannter Isolierbereich eingerichtet worden, die dort lebenden Bewohner befänden sich in strenger Quarantäne: „Sie nehmen ihre Mahlzeiten auf den Zimmern ein und erhalten Einzelbetreuung. Die Mitarbeiter arbeiten nach höchsten Schutz-, Sicherheits- und Hygienevorschriften“ betont Kurz. Schwere Krankheitsverläufe gebe es in Saarwellingen bislang nicht, die Bewohner zeigten nur leichte bis mittelschwere Symptome.

Dass sich das Infektionsgeschehen in einigen Pflegeeinrichtungen im Saarland derart dynamisch entwickelt, kann sich Jürgen Stenger, Vorsitzender der saarländischen Pflegegesellschaft nicht wirklich erklären: „In den Heimen bestehen hohe Restriktionen. Jede Einrichtung hat ein Hygienekonzept erarbeitet, dass von den Behörden geprüft und genehmigt wurde.“ Stengers Ansicht nach seien die erarbeiteten Konzepte und stattlichen Vorgaben durchaus geeignet, um das Virus aus den Pflegeeinrichtungen fernzuhalten: „Aber jeder Fall ist anders gelagert, jedes Heim hat andere Voraussetzungen, die Schutzmaßnahmen umzusetzen. Deshalb kann ich über die Gründe nur spekulieren“, betont Stenger.