Saarbrücken Der Saar-Ministerrat beschäftigt sich nach Informationen der Saarbrücker Zeitung heute auch mit der Frage, ob Fitness Studios wegen der Corona-Krise geschlossen werden müssen.

Der Ministerrat des Saarlandes berät heute am Samstag in einer Telefonkonferenz um 13 Uhr unter Leitung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung ist geplant, ab Montag die Öffnung von Bordellen, Bars und Diskotheken zu verbieten. Der Entwurf einer entsprechenden Verordnung aus dem Gesundheitsministerium liegt vor und steht im Ministerrat zur Beratung an.