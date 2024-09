Zwei Männer teilen sich die Amtszeit „Die Arbeit als Vereinsmeier macht mir Spaß“

Im Stadtbezirk Mitte werden sich Thomas Emser (SPD) und Stefan Brand (CDU) das Amt des Bezirksbürgermeisters teilen. Brand wird erst in zwei Jahren an die Reihe kommen, doch der Deal zwischen den beiden großen Fraktionen steht und beweist, dass man nicht nur in Kampfabstimmungen Lösungen finden kann. Im Rahmen unserer Serie über die Bezirksbürgermeister lassen wir daher auch Stefan Brand zu Wort kommen, auch wenn er momentan noch nicht im Amt ist. Wir haben Stefan Brand in St. Arnual getroffen.