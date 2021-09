Ab dem Wochenende neue Umleitungen : Staus, Umsatzeinbußen und Frust wegen Bauarbeiten am St. Arnualer Kreisel

Die Bauarbeiten an der Ostspange in Saarbrücken sollen noch bis Ende Oktober andauern. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Für die Autofahrer ändern sich am Wochenendedamit die Verkehrsströme, da der St. Arnualer Teil wieder öffnet und dafür die Auf- und Abfahrten an der Ostspange gesperrt werden.

Die Sperrung des St. Arnualer Kreisverkehrs in Saarbrücken geht in die nächste Runde. Das hat Klaus Kosok von der Autobahn GmbH mitgeteilt. Am kommenden Wochenende werde die Baustelle umgebaut, der zweite Bauabschnitt werde eingerichtet. Der Umbau beginnt demnach am Samstag, dabei wird das Baufeld auf die andere Kreiselseite verlegt. Für die Autofahrer ändern sich damit die Verkehrsströme, da der St. Arnualer Teil wieder öffnet und dafür die Auf- und Abfahrten an der Ostspange gesperrt werden.

„Mit Rücksicht auf die Unternehmen im Gewerbegebiet Ost werden die notwendigen Sperrungen der Autobahnabfahrt an der Richtungsfahrbahn Saarlouis und der Zufahrt zur A 620 aus dem Gewerbegebiet Ost in Richtung Saarlouis erst ab Sonntagnachmittag eingerichtet“, erklärte Kosok. Das bedeute, dass man am Samstag das Industriegebiet noch wie bisher erreichen könne. Ab Montag ist dann aber alles anders. Bis Ende Oktober gebe es neue Umleitungen: Für die A 620-Ausfahrt aus Richtung Mannheim in Richtung Industriegebiet Ost über die Anschlussstelle Güdingen und Brebacher Landstraße, für die A 620 aus Richtung Saarlouis in Richtung Industriegebiet Ost über die Ausfahrt Fechingen zurück zur Ausfahrt Güdingen und über die Brebacher Landstraße. Für die Ausfahrt aus Richtung Mannheim in Richtung St. Arnual müsse man an der Bismarckbrücke abfahren und der Quellverkehr aus Richtung Industriegebiet Ost in Richtung A 620 und St. Arnual werde über die Brebacher Landstraße, Anschlussstelle Güdingen und eventuell weiter über B 51 und B 406 geführt, der Quellverkehr aus St. Arnual zum Industriegebiet Ost in umgekehrter Richtung. Das klingt verwirrend, entspricht aber den Umwegen des ersten Bauabschnitts nur in anderer Richtung.

In St. Arnual dürfte sich die Situation etwas entspannen, weil man die Anschlussstelle dort wieder nutzen kann. Die Zeit der Sperrung hinterließ Spuren in St. Arnual. Kristin Schäfer, Sprecherin des Klinikums Saarbrücken, erklärte auf SZ-Anfrage: „Die Baustelle geht nicht spurlos an uns vorbei. Inzwischen hat sich zwar alles einigermaßen eingependelt, so dass wir Einschränkungen haben, aber dank flexibler Arbeitszeiten für die Bereiche, in denen dies möglich ist, auch versuchen, Abhilfe zu schaffen und den Verkehr zu minimieren. Trotzdem trifft es uns insbesondere zu Stoßzeiten schon hart. Da kommt es an den Knotenpunkten zu längeren Rückstaus und die An- und Abfahrtszeiten sind entsprechend verlängert. Je nachdem, von welcher Richtung der Stadt man anreist oder abreist und durch welches Nadelöhr man muss, kostet die Verzögerung beim Arbeitsweg zwischen 5 und 25 Minuten mehr Zeit im Vergleich zu sonst. Auch unsere Patientinnen und Patienten müssen mehr Zeit einplanen, um ihre Termine zu halten. Gleiches gilt für Besucherinnen und Besucher.“ Die Patientenversorgung sei aber stets garantiert worden, darauf lege man großen Wert.

Bei der Stadt Saarbrücken blieb die Anfrage, ob man die Ampelschaltungen auf die neuen Verkehrsströme der Umleitungen angepasst habe, unbeantwortet. Anwohner berichteten von Staus vor allem in der Saargemünder Straße und im Bereich der Christkönig-Kirche und von Verkehrszuwachs im Weinbergweg. Viele hätten ihr Glück in Schleichwegen versucht und sogar die kleinen Sträßchen rund um den Ruderclub „entdeckt“, was nicht viel gebracht habe, zumal in diesen Bereichen die Arbeiten an der Fernwärmetrasse laufen.

Für Rettungswagen war zur Zeit der Sperrung ein Sicherheitsdienst abgestellt, der an den Baustellenabsperrungen für Fahrzeuge mit Martinshorn und Blaulicht die Sperren öffnete. Trotzdem fuhren viele Einsatzfahrzeuge auf dem offiziellen Umleitungsweg. Kosok: „Rettungsfahrzeuge mit Sonderrechten nutzen bisweilen den Weg durch die Baustelle. Das Baustellenpersonal zählt die Fahrzeuge allerdings nicht. Konkrete Zahlen liegen uns daher nicht vor.“ Man wisse nicht, ob das grundsätzlich von jeder Fahrzeugbesatzung eines Einsatzfahrzeuges angenommen worden sei. Man werde aber auch im zweiten Bauabschnitt Wege für Einsatzfahrzeuge freihalten, nur an den Tagen nicht, wenn frisch asphaltiert werde.