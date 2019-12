Landesamt stellt neue Wohn-Statistik vor : So baut, wohnt und heizt das Saarland

Foto: dpa-tmn/Rainer Berg

Saarbrücken/Berlin Höhere Mieten, mehr Singlehaushalte und mehr Wohnungen verzeichnete das Statistische Landesamt 2018 im Saarland. Hier die Zahlen im Einzelnen.

Rund 60 Prozent der Saarländer wohnen in ihren eigenen vier Wänden. Dass die Eigenheimdichte hierzulande eine der höchsten in ganz Deutschland ist, ist allgemein bekannt. Weniger bekannte, aber nicht minder interessante Fakten zum bundesweiten Thementag „Wohnen“ an diesem Dienstag (4. Dezember) hat das Statistische Amt des Saarlandes zusammengestellt: So baut, wohnt und heizt das Saarland.

Was zahlten die Saarländer an Miete?

Die Kaltmiete im Saarland ist zwischen 2010 und 2018 um gut 20 Prozent gestiegen. Pro Quadratmeter lag sie 2018 durchschnittlich bei 6,80 Euro, 1,15 Euro mehr als noch 2010. Die niedrigste Quadratmeter-Miete zahlen die Einwohner im Kreis St. Wendel, die höchste die Einwohner des Regionalverbands. Die Erhöhungen fielen pro Kreis unterschiedlich aus: Am stärksten stiegen die Mieten im Saarpfalz-Kreis (plus 31,5 Prozent), gefolgt vom Kreis Saarlouis (plus 23,1 Prozent), dem Regionalverband Saar- brücken (plus 21,5 Prozent), dem Kreis Merzig-Wadern (plus 18,5 %), dem Kreis St. Wendel (plus 17,5 Prozent) und dem Kreis Neunkirchen (plus 8,6 Prozent).

Dementsprechend mehr ihres Einkommens mussten die Saarländer für die Miete ausgeben: Im Durchschnitt 27,7 Prozent des Nettoeinkommens flossen 2018 in die Kaltmiete. (2010 waren es noch 24,2 Prozent). Mit 28,9 Prozent am höchsten war die Mietbelastung im Regionalverband, am niedrigsten im Kreis St. Wendel mit 22,5 Prozent.

Lesen Sie auch Um 26,5 Prozent seit 2007 : Mieten im Saarland stiegen so stark wie Monatsverdienste

Wie wohnt das Saarland?

Die Zahl der Single-Haushalte im Saarland stieg im Untersuchungszeitraum: Gab es 2010 486 000 Privathaushalte, die in 37,2 Prozent der Fälle ausschließlich von einer Person bewohnt waren, lag die Quote der Alleinlebenden 2018 bei 41,4 Prozent bei insgesamt 493 000 Privathaushalten. Nahezu unverändert blieb der Anteil der Haushalte, in denen ausschließlich Personen im Alter von 65 Jahren und älter lebten (2010: 30,9 Prozent; 2018: 31,6 Prozent).

Mit 52,7 Quadratmeter im Jahr 2018 und 52,6 Quadratmeter im Jahr 2010 blieb auch die durchschnittliche Wohnfläche, die jedes Haushaltsmitglied zur Verfügung hat, nahezu unverändert.

Wie baut das Saarland?

Die Zahl der Wohnungen im Saarland ist zwischen 2011 und 2018 um 2,4 Prozent gestiegen. So gab es Ende 2018 im Saarland 305 382 Wohngebäude mit insgesamt 495 065 Wohnungen. Hinzu kommen Wohnungen in Gebäuden, die nicht zu Wohngebäuden gezählt werden. Dadurch erhöht sich die Zahl der Wohnungen auf 516 503 Wohnungen. 792 Wohnhäuser wurden 2018 fertiggestellt – davon waren gut 80 Prozent Einfamilienhäuser. In den letzten zehn Jahren (2009-2018) wurden 8304 Wohngebäude fertiggestellt. Neben Neubauten haben die Saarländer an ihren Häusern auch viel um- und angebaut und so von 2009 bis 2018 rund 16 000 Wohnungen geschaffen.

Lesen Sie auch Wohneigentum im Saarland leicht verteuert

Blickt man auf die einzelnen Landkreise, verteilen sich die neuen Wohnungen wie folgt:

Landkreis Saarlouis: 3 733 Wohnungen

Regionalverband Saarbrücken: 3 644 Wohnungen

Landkreis Merzig-Wadern:3 114 Wohnungen

Saarpfalz-Kreis: 2 005 Wohnungen

Landkreis St. Wendel: 1 774 Wohnungen

Landkreis Neunkirchen: 1 743 Wohnungen

Der Drang zum Bauen ist auch im Jahr 2019 ungebremst. Von Januar bis September verzeichnen die Landesstatistiker Genehmigungsbescheide für 1 512 Wohnungen in geplanten Neubauten. Das ist ein Plus um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am beliebtesten ist auch in diesem Jahr das Einfamilienhaus mit 565 Fällen (plus 3,5 Prozent), gefolgt von einer deutlichen Zunahme der Wohnungszahl in Drei- und Mehrfamilienhäusern mit einem Plus von 22,5 Prozent auf 817.

Wie heizt das Saarland?

Beim Thema Heizen zeichnet sich laut Statistischem Amt ein Trend in Richtung Fernwärme, Gas und erneuerbare Energien ab. So hat die Nutzung von Fernwärme von 2010 bis 2018 um 23,4 Prozent zugenommen, Gas um 13,1 Prozent und erneuerbare Energien wurden dreimal so oft wie noch vor acht Jahren in Anspruch genommen. So wurden 2018 46,7 Prozent der Wohnungen (2010: 41,3 Prozent) mit Gas geheizt, 11,6 Prozent (2010: 9,4 Prozent) mit Fernwärme und 2 Prozent (2010: 0,6 Prozent) mit erneuerbaren Energien wie Biomasse und Sonnenenergie.