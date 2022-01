Start-up „Gegenwind“ entwickelt völlig neuen Sportschuh : Junge Saarländer wollen großen Sportmarken Konkurrenz machen

David Schiel (links), Lukas Hartz und Helen Wiehr haben die Firma „Gegenwind“ gegründet und einen innovativen Sportschuh entwickelt, der per 3D-Druck hergestellt wird. Foto: Picasa Foto: Picasa

Saarbrücken Das Saarbrücker Startup „Gegenwind“ will Rennrad-Schuhe „nach Maß“ im 3-D-Druck herstellen – und sucht jetzt nach Investoren.

Der Anspruch ist hoch, klingt geradezu vermessen. Junge Saarländer wollen mit einem neuen Sportschuhkonzept den Markt revolutionieren. Und treten damit gegen Nike, Adidas, Puma & Co. an. Also gegen jene Giganten, die den Sportschuhmarkt dominieren. „Wir sind individuell, innovativ und nachhaltig“, so die drei Gründer David Schiel (30), Helen Wiehr (29) und Lukas Hartz (27), allesamt gebürtige Saarländer mit abgeschlossenem Hochschulstudium und alle sportlich höchst aktiv im Triathlon, Mountainbike fahren und Klettern. Dazu kommen noch zwei weitere Experten im Gründerteam – ein Informatiker und ein Maschinenbauer.

Am Anfang steht eine Diplomarbeit mit dem Thema „Individualität im Sportdesign“ von Helen Wiehr an der Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Saarbrücken. Sie schrieb ihre Diplomarbeit über einen völlig neuartigen Fahrradschuh und schloss damit ihr Studium im Produktdesign ab. „Der Anstoß kam für mich als Triathletin, weil ich Schwierigkeiten hatte, einen optimalen Schuh zu finden“, erzählt Wiehr. Viele Sportler hätten ähnliche Probleme, also müsse ein individuell angepasster und maßgefertigter Schuh als Lösung her. Die klassische Maßschuh-Manufaktur liefere zwar individuelle Produkte, die natürlich als Unikate ihren Preis hätten. Der Anspruch des „Gegenwind“ getauften Projektes der drei Freunde: Solche Schuhe zu entwickeln, zu produzieren und sie für einen bezahlbaren Preis auf den Markt zu bringen.

Die Lösung heißt 3D-Druck. Der Schuh – man startet zunächst mit einem Rennradschuh – besteht aus drei Teilen, die dann später im 3-D-Druck gefertigt und zusammengefügt werden: „Unser Schuh hat weder Nähte noch ist Klebstoff drin.“

Wie nun wird der Schuh zum individuell angepassten Unikat? Der Kunde vermisst mittels einer App von „Gegenwind“ seine Füße und überträgt die Daten voll automatisiert und digital an „Gegenwind“. Jetzt wird das Schuhmodell mittels einer eigens entwickelten Software automatisiert an den Scan angepasst und als Datensatz an den 3D-Druck-Zulieferer übertragen. Der arbeitet nicht mit den üblichen „Files“ von der Rolle, sondern mit einem Pulver als Rohmaterial.

Entwickelt im Saarland, produziert in Deutschland

Das Team hat einen Produzenten als Lohnfertiger gefunden, der „leider nicht im Saarland sitzt, aber in Deutschland. Wir lassen nicht irgendwo in Asien produzieren, sondern wir wollen die Schuhherstellung zurückholen nach Deutschland.“ Dabei bekennen sich die drei klar zu ihrer Heimatregion: „Das Saarland im Herzen Europas ist ein guter Standort, wir haben mit der Informatik an unseren Hochschulen eine hohe Expertise als Standortvorteil, den wir auch nutzen wollen.“

Wie sieht es mit dem Geld aus? Das erfolgversprechende Projekt wird noch bis Ende April 2022 mit einem Gründerstipendium des Exist-Programms des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert. 4000 Euro gab es vom Förderprogramm „Saarland Accelerator“ für den ersten Preis. Das Team bereitet gerade die Anmeldung zur diesjährigen Runde des regionalen Businessplan-Wettbewerbs „1,2,3 go“ für junge Unternehmer vor. Genutzt werde auch das Netzwerk der HBK mit ihren Gründungsberatern Hannes Käfer und Markus Spang.

Investoren gesucht

Vor dem Marktstart – geplant für die Jahresmitte 2022 – geht es noch in die Erprobungsphase. Angepeilt im ersten Anlauf sind für dieses Jahr der Absatz von eintausend Schuhpaaren zu einem voraussichtlichen Preis um 500 Euro. „Damit sind wir im Premiumsegment mit den großen Herstellern absolut wettbewerbsfähig“, sind die drei sicher. Klar ist: Wenn das Projekt Fahrt aufnimmt, muss die Produktion auf andere Beine gestellt werden. Und es wird natürlich mehr Geld benötigt: Man suche Investoren, sei schon mit einigen im Gespräch. Und am besten soll die Produktion im Saarland angesiedelt sein. Der Rennradschuh wird das erste Modell sein, eine Erweiterung des Produktportfolios etwa auf Kletterschuhe oder Skischuhe und für andere Sportarten ist geplant.

Nachhaltigkeit als Grundsatz

Ganz wichtig ist dem Team die Nachhaltigkeit: Der Schuh ist voll recycelbar aus entsprechenden Materialien aufgebaut. „Wir wollen die Menschen mit unserem Schuh zurückbringen zu einem bewussten Konsum“, lautet ihr Anspruch.

Ganz ohne die Expertise eines klassischen Maßschuhherstellers ging es übrigens nicht: Beim Leisten hat die Saarbrücker Schuhmanufaktur Herges geholfen. Und noch einen Vorteil biete der neuartige Schuh: Dank der individuellen Anpassung an die Füße des Sportlers könne die Leistung gesteigert werden, weil die Kraft etwa beim Radfahren optimal auf die Pedale übertragen werde, so Schiel.