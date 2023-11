Starkregen-Schutz in Saarbrücken ZKE berät vor Ort: So wappnet man sich gegen Starkregen

In den vergangenen 20 Jahren hat Starkregen im Saarland für Schäden in Höhe von rund 120 Millionen Euro an Wohngebäuden geführt. Das geht aus der Starkregenbilanz für 2002 bis 2021 des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Allein im Regionalverband zählte man demnach 66 Starkregen-Ereignisse. Menschen in Kleinblittersdorf, Scheidt, Schafbrücke oder Bliesransbach, wo ganze Straßenzüge unter Wasser standen und Häuser geflutet wurden, haben diese schlimme Erfahrung machen müssen.