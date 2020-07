Arbeitsmarkt in der Corona-Krise : Kurzarbeit soll 58 000 Stellen im Regionalverband retten

Regionalverband 4200 Unternehmen setzen in der Corona-Krise auf Kurzarbeit, um die Durststrecke zu überbrücken. Tausende trifft es noch schlimmer. Sie haben ihren Arbeitsplatz verloren.

(red/ole) Die Corona-Krise hat Betriebe im Regionalverband in eine beispiellose Unsicherheit gestürzt. Das zeigt der Arbeitsmarktbericht für den Juli. Die Agentur für Arbeit legte ihn am Donnerstag in Saarbrücken vor. Demnach setzen in Saarbrücken und Umgebung Tausende Unternehmen auf Kurzarbeit, um ihre Belegschaften an Bord behalten zu können.

Das ganze Ausmaß dieses Rettungsversuchs wird beim Vergleich zweier Zeiträume deutlich: Von März 2020, als die Corona-Krise im Regionalverband begann, bis zum Juli zeigten 4202 Firmen für 58 363 Beschäftigte Kurzarbeit an. Von März 2019 bis Juli 2019 lagen aus lediglich zehn Betreiben im Regionalverband Kurzarbeit-Anzeigen für 1184 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor.

Info Rangliste der Berufe mit offenen Lehrstellen Für Ausbildungen in folgenden Berufen sind im Regionalverband die meisten Stellen frei: Kaufmann/-frau im Einzelhandel Verkäufer/in Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk - Fleischerei Kaufmann/-frau - Büromanagement Handelsfachwirt/in Fachkraft Kurier-/Express-/Postdienstleistungen Kaufmann/-frau Versicherung/Finanzen - Versicherung Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk - Bäckerei Koch/Köchin Anlagenmechaniker/in Sanitär-/Heizungs-/Klimatechnik Quelle: Agentur für Arbeit Saarland

Wie viele Beschäftigte tatsächlich seit dem Corona-Ausbruch kurzarbeiten mussten, teilt die Arbeitsagentur im nächsten Arbeitsmarktbericht Anfang September mit.

Noch schlimmer betroffen von der Krise des Jahres 2020 sind jene Männer und Frauen, die bereits ihren Arbeitsplatz verloren haben. Im Juli waren im Regionalverband Saarbrücken 19 509 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 681 mehr als im Juni. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 3582 Arbeitslose mehr gemeldet. Das entspricht einem Anstieg um 22,5 Prozent.

Die Arbeitslosenquote lag mit 11,1 Prozent um 0,4 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats und um 2,0 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres.

Die Zahl der Arbeitssuchenden lag mit 31 885 um 60 über dem Vormonats- und um 2420 über dem Vorjahresniveau. Zu den Arbeitssuchenden gehören neben Arbeitslosen auch Menschen, die voraussichtlich nur kurz erkrankt sind, Personen, die mehr als geringfügig beschäftigt sind und vom Jobcenter einen Aufstockungsbetrag zum Lohn erhalten sowie Beschäftigte oder Selbstständige, die eine andere Arbeitsstelle suchen.

Bei der Agentur für Arbeit ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 578 auf 6001 gestiegen. Das waren 2046 mehr als vor einem Jahr (plus 51,7 Prozent). Bei den Jüngeren unter 25 Jahren waren 715 Frauen und Männer arbeitslos. Sie erhöhte sich um 87 im Vergleich zum Vormonat und lag um 248 über dem Wert des Vorjahres.

2017 Arbeitslose in der Region gehören zur Altersgruppe fünfzig plus. Ihre Zahl hat sich gegenüber dem Vormonat um 201 erhöht. Gegenüber dem Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (plus 582, das entspricht 40,6 Prozent mehr).

Beim Jobcenter im Regionalverband waren im Juli 13 508 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 103 mehr als im Juni. Damit lag die Zahl der Arbeitslosen um 1536 über dem Vorjahreswert (plus 12,8 Prozent). Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im Juli bei 1064. Sie ist gegenüber dem Vormonat um 32 gesunken und gegenüber dem Vorjahr um 57 gestiegen. 3516 Arbeitslose waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl hat sich gegenüber Juni um 48 und gegenüber Juli 2019 um 370 erhöht.

43,9 Prozent der beim Jobcenter registrierten Arbeitslosen sind bereits länger als ein Jahr gemeldet. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Juli 5924. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um mehr als ein Viertel.

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen steigt zwar stetig, erreicht aber längst nicht das Niveau der Vorjahre. Unternehmen der Region haben im Juli 619 Stellen gemeldet, 54 mehr als im Juni, jedoch rund zehn Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden rund 4300 offene Stellen gemeldet, rund 1200 weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Bestand an Arbeitsstellen hat sich im Vergleich zum Vormonat unwesentlich verändert, der aktuelle Wert liegt aber deutlich unterhalb des Vorjahres. Aktuell sind 2250 Jobs zu besetzen, 934 weniger als um diese Zeit vor einem Jahr (minus 29,3 Prozent).