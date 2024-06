Auftakt der beliebten Veranstaltungsreihe Starker Start bei „Sonntags ans Schloss“

Ebenfalls ihr Debüt am Schloss gibt abends die Retro-Formation „Marina & the Kats“, eine österreichische Charme-Offensive mit extrem ausgefallenem Schlagzeug-Konzept. Drei von vier Bandmitgliedern, darunter Leadsängerin Marina Zettl, teilen sich das Drumset auf: Stehschlagzeuger Harald Baumgartner überzeugt dabei auch als Gesangssolist, während Peter Schoenbauer außerdem Bass spielt. Lediglich Thomas Mauerhofer konzentriert sich, und das bemerkenswert originell, nur auf seine Gitarre, die wie weiland in den 50-er Jahren mit echogebuttertem Twang begeistert – abgesehen davon, dass er im mehrstimmigen Chor mitsingt. Die Ösis schreiben ihre Stücke ebenfalls selbst: Das Ergebnis ist ein swingender, von vielen Einflüssen geprägter Pop, der mal unverschämt cool, nonchalant und lässig, mal locker-flockig daherkommt. Was nicht zuletzt daran liegt, dass Zettl ihre ungemein schöne, helle und klare Stimme vollkommen unforciert einsetzt – unprätentiös schwebt sie über allem, wie ein Sahnehäubchen.