Gerüstet für die nächste Saison : Starke Neuzugänge für Güdingens Liga-Squasher

SAARBRÜCKEN Dem Squash-Bundesligisten SC Güdingen ist auf der Suche nach Neuverpflichtungen für die neue Spielzeit im Oberhaus ein echter Paukenschlag geglückt: Mit dem jungen Deutsch-Franzosen Laszlo Godde wird eines der größten europäischen Squash-Talente künftig für die Saarländer zum Schläger greifen.

Godde spielt seit seinem vierten Lebensjahr Squash und wurde seitdem von Stephane Brevard, einem der erfolgreichsten französischen Squash-Spieler, entsprechend gefördert und geformt. Neben seinem nationalen U15-Titelgewinn in Frankreich gewann er im April 2018 zudem bei den deutschen U15-Meisterschaften in Hamburg den Vize-Titel. Im Monat darauf feierte er im Dress des französischen U15-Nationalteams bei den Europameisterschaften im schwedischen Malmö den Gewinn der Bronzemedaille. Inzwischen spielt Laszlo Godde bereits hochkarätige Turniere im Erwachsenenbereich, feierte mit seinem Team La Rochelle Erfolge in der zweiten französischen Liga und durfte auch bereits in der ersten Liga unseres Nachbarlandes aufschlagen. „Mein großes Ziel ist es, mich als Squash-Profi auf lange Sicht in den Top-Zehn der Weltrangliste zu etablieren“, formuliert Godde ehrgeizige Ziele.