Konzert im Malstatter Kulturzentrum Stammpublikum blieb „JazzZeit“ diesmal fern

Davon abgesehen war es ein hervorragendes Konzert, das definitiv mehr Zuhörer verdient gehabt hätte und dem man beileibe nicht den Vorwurf breitentauglicher Gefälligkeit machen kann. Beide Ensembles bestachen mit Virtuosität, Spiellaune, großem dynamischem Spektrum und einem ausgefeilten Klangkonzept, das akustische Instrumente mit intensiver elektronischer Unterstützung respektive Zuspielung kombiniert. Den Auftakt machten Claire Parsons & Eran Har Even, deren intime Songs aus eigener Feder (plus einiger Coverversionen) sich prächtig zur Untermalung eines Fantasy-Epos eignen würden. Die hypnotische Atmosphäre ihrer Lieder, hier noch verstärkt durch eine rege dampfende Nebelmaschine, ist entrückt bis psychedelisch; der Zugriff ausgesprochen verspielt. Parsons (auch Keyboard) verfremdet und vervielfacht ihren wunderbar unangestrengten Gesang mit Klangeffekten und Loops und setzt ihre klar timbrierte Stimme oft wie ein Instrument ein, während Har Even als kongenial „vielsaitiger“ Gitarrist mit cleanem Klang begeistert. Dass die zwei auch Jazz nach dem Reinheitsgebot beherrschen, bewiesen sie mit einer federleichten Version des Standards „You and the night and the music“.