Im Fall der Fälle : An Löschwasser mangelt es nicht

Saarbrücken/Sulzbach Die Kommunen sind nahezu flächendeckend mit Hydranten ausgestattet.

„Bedienschlüssel für Hydranten sind bei allen, die Wasser entnehmen müssen, bei der Feuerwehr, bei unserem eigenen Personal, bei Fachfirmen und sonstigen Kunden entweder direkt auf den Fahrzeugen vorhanden oder können am Standort Hohenzollernstraße gegen Gebühr ausgeliehen werden“, so Reimann dazu.

Ist es schon vorgekommen, dass die Berufsfeuerwehr nicht im ersten Anlauf einen funktionsfähigen Hydranten vorfand, und wie reagierten die Feuerwehrleute? Reimann: „Derartige Vorfälle sind uns momentan nicht bekannt. Sollten Hydranten nicht funktionsfähig sein, so findet man in der Regel im Abstand von 75 Metern den nächsten Hydranten.“

In der Stadt Sulzbach stellt sich die Situation sehr ähnlich dar. Wehrführer Richard Plein bestätigte der SZ, dass es wegen Mangels an Löschwasser bisher noch nie zu signifikanten Verzögerungen bei der Brandbekämpfung gekommen ist. Auch in der Sulzbachtal-Stadt übernähmen die Stadtwerke als Versorger die Wartung der Hydranten. Die Pläne und Schlüssel für die „Wasserspender“ lägen in den Einsatzfahrzeugen bereit. Sollte es mal vorkommen, dass ein Hydrant sich nicht problemlos öffnen lasse, weil zum Beispiel Schmutz sich am oberen Rand festgesetzt habe, lösten die Einsatzkräfte das vor Ort mit Hilfe „eines kleinen Hämmerchens“.