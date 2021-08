Wärmeversorgung : Neuer Abschnitt bei Erneuerung der Fernwärmeleitung

Bauarbeiten prägen seit Monaten das Erscheinungsbild der Talstraße in Alt-Saarbrücken. Am Montag beginnt ein weiterer Abschnitt bei der Erneuerung der Fernwärmeleitung „Südstrang“. Foto: BeckerBredel

Alt-Saarbrücken Die Stadtwerke Saarbrücken modernisieren in mehreren Bauabschnitten die anderthalb Kilometer lange Fernwärme-Hauptversorgungsleitung „Südstrang“. Betroffen sind derzeit die Talstraße und die umliegenden Straßen.

Die Zähringer Straße und die Hardenbergstraße werden zur Sackgasse. Eine Zufahrt ist über die Franz-Josef-Röder-Straße möglich. Fußgänger können die Baustelle passieren. Ersatzparkplätze für die Anwohner mit Parkausweis befinden sich in der Hardenbergstraße sowie in der Talstraße in Höhe der Hausnummern 56 bis 60. Die Zufahrt zur Tiefgarage in der Talstraße 38 ist frei.