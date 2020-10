Saarbrücken : Arbeiten an wichtiger Fernwärmeleitung

Die aufwändigen Arbeiten zur Erneuerung der Saarbrücker Fernwärmeleitung „Südstrang“ gehen am Montag, 19. Oktober, in die nächste Phase. Foto: picture-alliance/ dpa/Armin Weigel

Saarbrücken Eine wichtige Saarbrücker Fernwärmeleitung, der sogenannte „Südstrang“ soll künftig noch mehr Energie aus dem Heizkraftwerk Römerbrücke bei den Kunden abliefern. Deswegen läuft eine große Modernisierung.

Die Stadtwerke Saarbrücken modernisieren die Fernwärmeleitung „Südstrang“ in St. Arnual. In acht Abschnitten wird die 1,5 Kilometer lange Leitung von der Daarler Brücke über die Koßmannstraße bis zur Talstraße modernisiert. Die Stadtwerke investieren 13 Millionen Euro. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis September 2021 und kosten 13 Millionen Euro. Am Montag, 19. Oktober, geht’s weiter Richtung City an der Querung der Präsident-Baltz-Straße. Diese wird für voraussichtlich zwei Wochen lang zwischen der Einmündung An der Christ-König-Kirche und dem Bismarckkreisel Richtung Innenstadt gesperrt. Die Auffahrt auf die A 620 Richtung Mannheim bleibt vorerst möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert.