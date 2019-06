Bauarbeiten : Stadtwerke weisen auf Baustelle hin

Die Stadtwerke Saarbrücken arbeiten an einer Gas- und einer Wasser­leitung in der Mainzer Straße in St. Johann. Die Arbeiten beginnen am Montag, 17. Juni. Dadurch ändert sich die Verkehrsführung zwischen der Einfahrt zum Hornbach-Baumarkt und dem Fasanerieweg.

