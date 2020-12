Baustellen : Stadtwerke verlegen Leitungen in Gersweiler

Gersweiler Die Bewohner mehrerer Straßen in Gersweiler erhalten neue Gas- und Wasseranschlüss. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April.

(red) Die Stadtwerke erneuern Leitungen in der Kreisstraße, der Ringstraße sowie der Bergrat-Stutz-Straße. In der Kreisstraße werden von Hausnummer 279 bis 323, in der Bergrat-Stutz-Straße an Hausnummer 1 und 2 sowie in der Barbarastraße an Hausnummer 14 Gas- und Wasseranschlüsse erneuert. Das beginnt am Montag, 11. Januar, und dauert bis Ende April. Die Gas- und Wasserversorgung sei gewährleistet. Ab dem 11. Januar werden die Kreis-, die Ring- und die Bergrat-Stutz-Straße bis Ende Januar zu Sackgassen. Die Arbeiten in der Kreisstraße sind in sechs Abschnitte unterteilt. Dazu wird die Kreisstraße zwischen der Ringstraße und der Bergrat-Stutz-Straße abschnittsweise gesperrt. Der Gehweg bleibt nutzbar. Die Zufahrt für Anwohner ist nach Absprache möglich.