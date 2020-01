Saarbrücken : Merziger Straße erhält neue Leitungen

Die Stadtwerke Saarbrücken verlegen in der Merziger Straße in Burbach ab Freitag, 17. Januar, neue Gas- und Wasserleitungen. Die Merziger Straße wird in Fahrtrichtung Mettlacher Straße zur Einbahnstraße.

