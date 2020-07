Saarbrücken : Verwaltung modernisiert Service

Saarbrücken Das Saarbrücker Standesamt bietet die Möglichkeit, sich online Termine für wichtige Behördenangelegenheiten zu besorgen.

(red) Das Saarbrücker Standesamt bietet ab jetzt die Möglichkeit, in dringenden Fällen Termine für das persönliche Abholen von Urkunden oder den Kirchenaustritt online zu buchen. Unter www.saarbruecken.de/standesamttermin steht ein Formular mit freien Terminen. Dort sind ein Termin sowie die Dienstleistung auszuwählen und die Kontaktdaten einzugeben. Daraufhin erhalten die Nutzer eine E-Mail, mit der sie den Termin bestätigen, sowie weitere Informationen. In weniger dringenden Fällen können sich Bürgerinnen und Bürger Urkunden weiter nach Hause schicken lassen. Die benötigten Dokumente lassen sich unter www.saarbruecken.de/urkunden online beantragen. Ein Besuch im Standesamt ist nur nach Terminvereinbarung per Mail an standesamt@saarbruecken.de möglich.