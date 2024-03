Demokratie-Projekt Neues Projekt in Malstatt will Bürger miteinander ins Gespräch bringen – „Demokratie darf auch Spaß machen!“

6000 Euro hat der Verein aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ erhalten. Es ist nicht das erste Projekt dieser Art in Malstatt. Schon am Projekt „Insieme“ (italienisch „zusammen“), das während der Corona-Pandemie 2020 entstand, um Menschen in Not im Stadtteil mit Lebensmitteln zu versorgen und den Kontakt zu halten, war Mags beteiligt. Zusammen mit Kirchengemeinden, der Gemeinwesenarbeit und unterstützt von der Verwaltung.