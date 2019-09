Wirtschaftsförderung : Linke: IT-Firmen aufs Messegelände

Saarbrücken (red) Saarbrücken hat eine riesige Brache an der A 620. Das soll sich bald ändern, fordern die Linken im Saarbrücker Stadtrat.

Das ehemalige Messegelände am Schanzenberg soll zum Gründercampus für IT-Unternehmen werden. Das schlägt die Stadratsfraktion der Partei Die Linke vor. Ihr Vorsitzender Michael Bleines fordert kluge und pragmatische Lösungen zur Ansiedlung der IT-Gründer und hält gerade diesen Standort am ehemaligen Messegelände für geeignet. Die Stadt hat dieses Gelände Bleines zufolge an einen Investor verkauft, der nur darauf warte, dass Interessenten für eine Ansiedlung sich melden.