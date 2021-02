Mehr Platz und Umweltschutz : Rats-Koalition fordert Ersatzstandort für Tierfriedhof

Saarbrücken Auf dem Saarbrücker Tierfriedhof im Deutschmühlental wird der Platz knapp und die Nitrit-Belastung des Grundwassers steigt.

Nachdem die Zukunft des Saarbrücker Tierfriedhofes an seinem jetzigen Standort auf der Habsterhöhe aufgrund der Platzverhältnisse sowie einer Nitrit-Problematik nach wie vor ungewiss ist, beauftragt die Koalition aus CDU, B90/Die Grünen und FDP die Stadtverwaltung, zügig mögliche Alternativflächen für Tierbestattungen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt zu prüfen. Auch die Möglichkeit zur Waldbestattung soll in Betracht gezogen werden.

“Für viele Tierhalterinnen und Tierhalter bedeutet der Tod ihres treuen Wegbegleiters einen großen Verlust. Daher sollte ihnen auch ein Ort zum Trauern um ihr verstorbenes Tier angeboten werden. Leider stößt der derzeitige Saarbrücker Tierfriedhof im Deutschmühlental an seine Kapazitätsgrenze und kürzlich wurde in dem Bereich eine erhöhte Nitrit-Belastung des Grundwassers festgestellt, wodurch die Zukunft des Friedhofes ungewiss ist. Wir werden die Stadtverwaltung daher im Ausschuss für Bau, Freiraum und Stadtentwicklung am kommenden Mittwoch beauftragen, Ersatzflächen zu prüfen und ein entsprechendes Konzept für einen Weiterbetrieb eines Tierfriedhofes in Saarbrücken zu erstellen”, erklärt Claudia Schmelzer von der Grünen Stadtratsfraktion.