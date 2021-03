Nach dem Rückzug von Kandidat Martin Welker : CDU will im April das Baudezernat neu besetzen

Diskontohochhaus Saarbrücken Foto: Martin Rolshausen

Saarbrücken Stadtrat wählt am 27. April den neuen Baudezernenten. Das kündigt der DU-Fraktionsvorsitzende an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Aus dem Büro im obersten Stock des Saarbrücker Diskonto-Hochauses direkt neben Karstadt hat man eine der beeindruckendsten Aussichten auf die Saarbrücker Inenstadt. Dennoch ist dieses Büro bereits seit rund sieben Monaten unbenutzt. Es ist das Bür des Saarbrücker Baudezerneten. Dieses Amt hat Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) selbst übernommen, nachdem der bisherige Amtsinhaber, Professor Heiko Lukas, im August angekündigt hat, an die Hochschule zurückzugehen. Seitdem wird das Baudzernat direkt aus dem Rathaus geleitet.

Wer in diesen Tagen mit Menschen spricht, die sich mit Stadtentwicklunge beschäftigen oder in Sachen Bauen vom Fach sind, hört nicht selten Einschätzungen wie „Katastrophe“, „ganz schlecht gelaufen“, „kein gutes Bild für eine Landeshaupttadt“, „so ziemlich alles falsch gemacht“. Gemeint ist damit nicht Professor Heiko Lukas. Der habe das Richtige getan, als er sich aus dem Baudezernat verabschiedete. Schlechte Noten gibnt es für das, was nach dem Abschied des Baudezernenten passiert ist.

Bereits am 28. September hat Oberbürgermeister Uwe Conradt seinen Wunschkandidaten für die Lukas-Nachfolge präsentiert: Martin Welker, den Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft GIU und Ludwigspark-Baustellenmanager. Dass Conradt Welker als seinen Kandidaten benannte, bevor das Ausschreibungsverfahren beendet war, sorgte selbst in den Reihen der CDU-Stadtrats-Koaltionsparter Grüne und FDP für Missmut. Die CDU hat zwar laut Koalitionsvertrag das Vorschlagsrecht für den Chefposten im Baudezernat, aber guter Stil sei es nicht, vorzupreschen, bevor die Frist nicht verstrichen ist, hieß es. Schließlich schrecke man so gute Bewerber ab.