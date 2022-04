Zahlreiche Neuerungen : Neue Kita für 120 Kinder, Ludwigspark, Winterberg, Umweltpreis: Das Wichtigste aus dem Saarbrücker Stadtrat

Bald kann in der Preußenstraße gekleckert werden: Der Stadtrat hat den Weg für den Neubau einer Kita freigemacht. 2025 soll sie fertig sein. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Saarbrücken Es ging um viele Millionen Euro in der jüngsten Sitzung des Saarbrücker Stadtrates. Was mit dem Geld geschieht und was am Dienstag außerdem beschlossen wurde – ein Überblick mit sieben Neuigkeiten.