Klimaschutz in Saarbrücken : Stadtrats-Streit um Fridays for Future

Saarbrücken Verhinderte Resolution sorgt für Kritik an der Klimaschutzpolitik der Stadtverwaltung.

Michael Franke kann nicht anders. er muss persönlich werden. Schließlich ist er über die Liste der Satireorganisation „Die Partei“ in den Saarbrücker Stadtrat gewählt worden und dort jetzt Vorsitzender der Zwei-Mann-Gruppe „Die Fraktion“. Also sagt Michael Franke: „Der selbstgewählte und oft propagierte Slogan ,Klimahauptstadt’ ist wie der Oberbürgermeister: Sieht gut aus, ist aber völlig inhaltsleer.“ So kommentierte Franke am Mittwoch, dass Oberbürgermeister Uwe Conradt zu Beginn der Stadtratssitzung am Dienstag eine Resolution mit dem Titel „Solidarität mit Fridays For Future“ von der Tagesordnung nahm. Weil es in der Resolution von Frankes Fraktion unter anderem um Kritik an Maßnahmen und Auflagen des Ordnungsamts gegen die Teilnehmer des Klimacamps neben dem Rathaus geht, handle es sich nicht um eine „Ratsangelegenheit“, hatte der ehemalige Rechtsdezernent Jürgen Wohlfarth, der die Stadt weiter berät, zuvor erklärt. Das Versammlungsrecht sei nicht Sache des Rates, sondern des Oberbürgermeisters.