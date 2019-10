Ludwigspark : Stadtrat genehmigt weitere Millionen fürs Stadion

Saarbrücken Der Saarbrücker Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstag, 29. Oktober, mit großer Mehrheit einer Vorlage der Verwaltung zugestimmt, weitere drei Millionen Euro für den Umbau des Ludwigspark-Stadions aus dem Haushalt bereitzustellen.

Die Verwaltung hatte eine Vorlage in den Rat eingebracht, zwei Millionen Euro aus dem Haushalt an das Gebäudemanagement (GMS) fließen zu lassen, um abzusichern, dass es auf der Baustelle weitergeht. Der Stadtrat bewilligte zudem eine weitere Million Euro, die nötig ist, um das Stadion in Betrieb zu nehmen. Das Geld ist unter anderem für zwei moderne LED-Anzeigetafeln und die Ausstattung der acht Kioske vorgesehen. Alle Saarbrücker Stadtratsmitglieder außer der Fraktion „Die Fraktion“ stimmten für die Anträge.