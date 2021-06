Ab 6. Juni steigen wieder viele Bürger aufs Fahrrad : „Stadtradeln“ startet im Regionalveband

Regionalverband Teams ab zwei Personen können sich noch fürs „Stadtradeln“ anmelden, am 6. Juni geht’s los. Die bundesweite Aktion wirbt dafür, das Auto stehenzulassen und aufs Rad umzusteigen.

Die Kampagne will für das Fahrrad als CO 2 -neutrales Fortbewegungsmittel werben. Gerade im Saarland, wo viele kurze Strecken mit dem Auto zurückgelegt werden, sollen möglichst viele Menschen davon überzeugt werden, aufs Fahrrad umzusteigen. Und es funktioniert nach Angaben des Regionalverbandes: Mehr Kommunen nehmen am „Stadtradeln“ teil, dadurch habe sich auch die Anzahl der Radelnden erhöht. Nicht zuletzt haben die Auswirkungen der Corona-Krise viele Menschen im vergangenen Sommer zum Umsatteln auf das Fahrrad als Alltags-Vehikel bewogen. 2020 sind somit 1030 Personen fürs „Stadtradeln“ in den Sattel gestiegen und damit 75 mehr als noch im Vorjahr. In 82 Teams erstrampelten sie über 220 000 Kilometer und konnten damit, im Verhältnis zu einer fiktiven Auto-Nutzung, etwa 33 000 Kilogramm CO 2 einsparen.