Stadtkapelle Saarbrücken Geburtstagsgruß der Stadtkapelle swingt

Die Theorie gibt es bei Wikipedia: „Der Swing (englisch für ,Schwingen’) ist ein fließender, „schwingender“ Rhythmus, der besonders im Jazz verwendet wird. Diese Rhythmik gehört zu den wesentlichsten Elementen der meisten Genres des Jazz.“ Die Praxis gibt es am Sonntag, 18. Februar, 16 Uhr, in der Stadthalle St. Ingbert: Nach dem gefeierten Konzert im Großen Sendesaal des SR im November 2023 ist „Stadtkapelle Saarbrücken goes Swing – eine musikalische Revue von den 1940er-Jahren bis heute“ erneut zu erleben. Mit den Gesangssolisten Svenja Meyer und Martin LeMar will die Stadtkapelle Saarbrücken unter der Leitung von Matthias Weißenauer das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm überraschen. Zu hören sind neben zahlreichen Klassikern des Jazz wie Nummern von Glenn Miller, George Gershwin, Henry Mancini, Benny Goodman, Hoagy Carmichael und Count Basie auch berühmte Popsongs von Björk und Adele.