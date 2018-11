später lesen Konzerte Stadtkapelle Saarbrücken gibt Adventskonzerte Teilen

Die Stadtkapelle Saarbrücken bietet ein Adventsprogramm. Am Sonntag, 2. Dezember, spielt das Orchester ab 17 Uhr in der Engelbertskirche in St. Ingbert. Das zweite Konzert ist am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, in der Stiftskirche. Dirigent Matthias Weißenauer präsentiert mit der Kapelle ein abwechslungsreiches Programm. red