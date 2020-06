Konzert unter Corona-Bedingungen in Saarbrücken : Klingende Grüße aus dem Klinikpark

Stadtkapelle Saarbrücken erfreut mit Freiluftkonzerten Krankenhauspatienten in der Innenstadt und auf dem Winterberg.

Aber auch die Stadtkapelle wurde von der Corona-Krise kalt erwischt. „Wir mussten die diesjährigen ,A day at the Proms’-Konzerte absagen“, erklärt Doris Weimerich, die Geschäftsführerin der Stadtkapelle Saarbrücken. Die „Proms“ ist eine Konzertreihe, bei der klassische Musik mit Popmusik zusammentrifft. Seit nunmehr fünf Jahren sind diese Konzerte der Stadtkapelle, die entweder morgens oder abends im Saarländischen Staatstheater stattfinden, der Renner, der Höhepunkt der Saison.

Im vorigen Jahr dabei die Musik von Queen gespielt, in diesem Jahr hätten Stücke der Beatles auf dem Programm gestanden. Dabei wäre die Stadtkapelle wie im vorigen Jahr von der Bergkapelle St. Ingbert unterstützt worden sowie von den Sängerinnen Sue Lehmann, Tina Walter, Eva Sandschneider und Inna Herrmann. „Die beiden Gemeinschaftskonzerte sollten am 13. und 14. Juni stattfinden, fallen aber nun wegen der vorübergehenden Schließung des Theaters aus. Die erste Vorstellung war bereits ausverkauft. Für die Mitglieder der Stadtkapelle sind die Auftritte im Saarländischen Staatstheater der Höhepunkt der Konzertsaison“, berichtet Doris Weimerich weiter.

Denn die Musiker mussten zueinander drei Meter Abstand halten. Vorigen Letzten Samstag, recht kurzfristig, da abhängig vom Wetter, spielte die Stadtkapelle zum ersten Mal wieder gemeinsam vor den beiden Krankenhäusern. „Nach den vielen Absagen war die Freude am Samstag umso größer. Aber es war auch anfangs etwas befremdlich, weil wir uns so lange nicht gesehen hatten, und nun erst mal Mundschutz trugen und Abstand hielten. Aber es war toll, dass wir spielen durften“, erzählt Monica Becker. Viel Werbung für die Krankenhauskonzerte konnte nicht gemacht werden, denn man wollte nicht zusätzliches Publikum anlocken. „Im Klinikum Saarbrücken wurde das Konzert dann per Lautsprecher in die Krankenzimmer übertragen“, erklärt Doris Weimerich. Und im Hospiz des Evangelischen Stadtkrankenhauses waren zwar nur vereinzelt Fenster geöffnet, aber die Musik drang auch zu den Schwerstkranken vor. Die außergewöhnlichen Konzerte der Stadtkapelle kamen sehr gut an. Doris Weimerich sucht nun nach Saarbrücker Seniorenheimen, die genug Platz für Konzerte vorm Haus bieten. Mit genügend Abstand weiterhin.