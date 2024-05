Fußball-Verbandsliga Süd-West Halberg Brebach vertagt Titelentscheidung in letzter Sekunde

Es ist eine dramatische Nachspielzeit, die knapp 350 Zuschauer in Brebach am Mittwoch im Gipfeltreffen am vorletzten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Süd-West erleben. In der 94. Minute hat Florian Schworm, Torwart des Spitzenreiters FC Rastpfuhl, mit einer Monster-Parade einen Kopfball aus kurzer Distanz von Danny Kleinbauer vom fünf Punkte zurückliegenden Tabellenzweiten SC Halberg Brebach entschärft und das 1:2 verhindert. Nur noch Sekunden trennen seine Mannschaft im Duell der Saarlandliga-Absteiger von der Meisterschaft. Es gibt einen Eckball. Brebachs Mario Pokar legt sich die Kugel zurecht, bringt sie gefühlvoll vor das Tor – und findet Kelvin Obasi, der mit einem Kopfball für Ekstase bei den Gastgebern sorgt. Der Verteidiger vertagt durch sein 2:1 (0:1)-Siegtor die Titelentscheidung.