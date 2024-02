Stadtbibliothek Saarbrücken Das gibt’s im Haus der Bücher und der Bildung

Die Stadtpressestelle weist auf das Wochenprogramm der Stadtbibliothek hin. In der Ausstellung „Kunst wegen des Krieges“ zeigen deutsche und ukrainische Kunstschaffende ihre Arbeiten aus verschiedenen Genres. Anlass: der Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine jährt sich zum zweiten Mal. Besucher können sich die Ausstellung im Untergeschoss der Stadtbibliothek bis Samstag, 20. April, während der Öffnungszeiten anschauen. Es handelt sich um ein Projekt des Vereins UkraineFreundeSaar in Kooperation mit dem Zuwanderungs- und Integrationsbüro der Stadt Saarbrücken und dem House of Resources Saar. Begleitend dazu präsentiert die Stadtbibliothek im dritten Obergeschoss ausleihbare Medien zur Ukraine.