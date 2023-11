Stadtarchiv stellt seine Arbeit vor Was das Stadtarchiv alles geleistet hat

Dazu will das Archiv KI-gestützte Systeme nutzen. Die älteren Protokolle sind noch handschriftlich verfasst, nur die neueren mit der Maschine. „Das funkitoniert so, dass wir uns (…) die verschiedenen Handschriften anschauen müssen, die transkriebieren wir zu etwa ein Prozent selbst, lernen so das System an, und dann macht das System das automatisch.“ Danach sei nur noch eine Endkontrolle erforderlich. Angestrebt ist, dieses Projekt schon 2024 umzusetzen. „Und wenn uns das gelingt, sind wir das zweite oder dritte Archiv in Deutschland, das so etwas seinen Nutzern online anbietet“, sagte Herrmann.