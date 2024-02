Ärger um Rasen im Ludwigsparkstadion Stadt versichert: FCS-Spiel gegen Bielefeld ist nach aktuellem Stand nicht gefährdet

Die vorbereitenden Pflegemaßnahmen am Rasen im Ludwigsparkstadion seien weitgehend abgeschlossen, so die Stadt: „Am Samstag hat der von der Landeshauptstadt beauftragte Greenkeeper Arbeiten zur Tiefenlockerung der durchnässten Stellen durchgeführt.“ Zur Erinnerung: An vereinzelten Stellen sei die Folie am Donnerstag mehrfach vom starken Wind aufgedeckt worden, woraufhin diese Bereiche dann nass wurden.