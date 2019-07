Trödlertreffen : Flohmarkt fällt noch mal kleiner aus

Alt-Saarbrücken Straßenabschnitt für das Trödlertreffen bleibt erneut um rund 100 Meter verkürzt.

Der Bereich für den Flohmarkt der Stadt Saarbrücken bleibt vorerst verkürzt. Darauf weist die Stadtpressestelle hin. Obwohl die Arbeiten an der Wilhelm-Heinrich-Brücke, die die Verlegung des Marktes erforderlich machten, abgeschlossen sind, ist der Flohmarkt an diesem Samstag, 13. Juli, auf den Abschnitt der Franz-Josef-Röder-Straße zwischen Spichererbergstraße und Hardenbergstraße beschränkt. Die Stadt begründet das mit den Arbeiten in der Wilhelm-Heinrich-Straße, die zum Bauprojekt „Barock trifft Moderne“ gehören. Die Durchfahrt von der Wilhelm-Heinrich-Straße in die Eisenbahnstraße ist während dieser Zeit gesperrt, sodass eine Abfahrt aus dem Viertel am Neumarkt nur durch die Franz-Josef-Röder-Straße und die Spichererbergstraße möglich ist. Durch die Verlegung ist der Flohmarkt um rund 100 Meter verkürzt. Auch der Parkplatz vor der Schlosskirche fehlt als zusätzliche Verkaufsfläche.