Saarbrücken : Stadt wirbt für Weihnachtsmärkte

Saarbrücken Organisatoren von Weihnachts- und Adventsmärkten in der Landeshauptstadt können ihre Veranstaltung unter www.saarbruecken.de/weihnachtsmarktmelden angeben. Die Stadtverwaltung veröffentlicht eingetragene Märkte in ihrem Internetportal und in der Saarbrücken-App.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red