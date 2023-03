Arbeitskampf im öffentlichen Dienst : Stadt Saarbrücken kann während des Kita-Streiks keinen Notbetrieb bieten

Viele Kitas der Stadt Saarbrücken dürften wegen eines Warnstreiks ihr Betreuungsangebot zumindest einschränken (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarbrücken Am Mittwoch soll es einen Warnstreik in den Saarbrücker Kindertageseinrichtungen geben. Die Stadt Saarbrücken reagierte am Montag auf diesen Streikaufruf mit einem Appell an die betroffenen Familien.

(red) Am Mittwoch soll es einen Warnstreik in den Saarbrücker Kindertageseinrichtungen geben. Die Stadt Saarbrücken reagierte am Montag auf diesen Streikaufruf mit einem Appell an die betroffenen Familien.

Darin hieß es, die Eltern sollten sich bei den jeweiligen städtischen Kindertagesstätten informieren, welche Betreuungsmöglichkeiten denn an diesem Mittwoch zu erwarten sind.

Die Landeshauptstadt müsse davon ausgehen, dass eine Vielzahl ihrer Kitas von diesem Warnstreik betroffen sein wird – und dass die Betreuung vielerorts nicht im normalen Umfang aufrechterhalten werden kann. Betroffen seien zudem weitere Einrichtungen der Stadt Saarbrücken. Denn: „Darüber hinaus kann es auch im sozialpädagogischen Bereich der Ganztagsgrundschulen – im Nachmittags- und im Hortangebot – sowie bei den Abenteuerspielplätzen zu Einschränkungen kommen.“

Gewerkschaften haben zum Streik aufgerufen

Die Gewerkschaften hätten den Aufruf zum Warnstreik nicht mit der Stadt als Trägerin der Kitas abgestimmt, hieß es in der Mitteilung der städtischen Pressestelle weiter.

Die Gewerkschaften hätten auch keine Angaben dazu gemacht, welche Einrichtungen im Einzelnen von dem Warnstreik betroffen sein werden. „Für die Stadt ist also nicht planbar, welche Einrichtungen ihren Betrieb in welchem Umfang einschränken oder ganz einstellen müssen. Daher konnte auch kein alternativer Notbetrieb für die Betreuung koordiniert werden“, hieß es am Montag aus dem Rathaus.