Kostenpflichtiger Inhalt: Ausnahmegenehmigung : Kneipen dürfen beim FCS-Spiel bis 24 Uhr öffnen

Die FCS-Mannschaft feierte nach dem Sieg gegen Bundesligist Fortuna Düsseldorf den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Das findet am Dienstag statt. Weil erst um 20.45 Uhr Anstoß ist, wurde in der Stadt Saarbrücken die Sperrstunde verlängert. Foto: dpa/Thomas Frey

Saarbrücken Sollte der 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokalhalbfinale an der Sensation kratzen und das Spiel gegen Bundesligist Bayer Leverkusen in die Verlängerung gehen, müssen Kneipen die Fans nicht rauswerfen. Die Sperrstunde wurde in Saarbrücken von 23 auf 24 Uhr verlegt.

Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken kämpft am Dienstag gegen Bundesligist Bayer Leverkusen um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr und ist im ZDF live zu sehen. Deshalb und weil wegen Corona keine Fans ins Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion dürfen, werden sich viele vor den Fernsehern treffen – zuhause und in Kneipen. Die Sperrstunde in der Gastronomie ist wegen Corona auf 23 Uhr festgelegt. Das würde im Fall einer Verlängerung und eines Elfmeterschießens die Wirte vor Probleme stellen. Die SZ fragte bei der Stadt Saarbrücken nach, ob es eine Ausnahme geben kann. „Wir werden für den Tag des DFB-Pokalhalbfinalspiels den Wirten eine Ausnahmegenehmigung erteilen, die ihnen ermöglicht, ihre Gaststätten bis 24 Uhr zu öffnen. Wir wollen verhindern, dass die Wirte ihre Gaststätten während einer möglichen Verlängerung schließen müssten. Die Sicherheit steht bei dieser Überlegung im Vordergrund. Der Oberbürgermeister wird eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen“, teilt die Stadtpressestelle mit.