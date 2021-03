Im Vorfeld zu Verstößen gegen Corona-Verordnung aufgerufen : Stadt Saarbrücken verbietet geplante Corona-Demo

Update Weil die Anmelderin einer für morgen geplanten Demonstration im Vorfeld zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgerufen hatte, hat die saarländische Landeshauptstadt die geplante Versammlung jetzt untersagt. Die Stadt fürchtet eine „unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“. Die Anmelderin bezeichnete die Begründung für das Verbot als „schwachsinnig“.

Die Stadt Saarbrücken hat eine für den morgigen Samstag geplante Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen untersagt. Aus Sicht der Versammlungsbehörde sei durch die Versammlung „eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erwarten.“ Eine entsprechende Verbotsverfügung sei der Anmelderin am heutigen Freitagnachmittag zugestellt worden, wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt. Unter dem Motto „Es reicht!“ hatten sich bereits eine Woche zuvor rund 150 Menschen am Staden versammelt und sind ohne Masken oder Mindestabstand in Richtung Innenstadt gezogen, obwohl die Veranstaltung von der Anmelderin zuvor abgesagt wurde.