Bürgerbeteiligung : Bürger reden bei Malstatter Spielplatz mit

Malstatt Das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe stellt den Bürgern die ersten Entwürfe für den Kinderspielplatz Moselstraße vor. Die Präsentation mit dem Quartiersmanagement Malstatt ist am Donnerstag, 17. Oktober, 15 bis 17 Uhr, am Spielplatz selbst.

Wie die Stadtpressestelle weiter mitteilt, gehört die Aufwertung des Spielplatzes und des Rastbachtals zur Städtebauförderung „Soziale Stadt Malstatt“. Stadt und Bund zahlen zwei Drittel der Kosten. Die Bürger können sagen, was die Stadt bei der Erneuerung des Spielplatzes und des Rastbachtals berücksichtigen soll. Eine erste Gelegenheit dazu hatten sie bereits im Mai. An Ort und Stelle bauten die Kinder mit der Kunstschule PhantaBaki ihren Wunschspielplatz und brachten ihre Ideen ein. Alle, denen das Vorhaben am Herzen liegt, ließen sich damals über die Gegebenheiten vor Ort und die Möglichkeiten informieren.