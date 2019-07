Zuwanderung : Saarbrücken überlässt Roma nicht sich selbst

Saarbrücken Stadt bietet Zuwanderern aus Rumänien und Bulgarien Möglichkeiten, hier Fuß zu fassen. Unterstützung setzt jetzt bei Kindern an.

In ihren Herkunftsländern stehen sie am Rande der Gesellschaft, in Deutschland auch. 2015 hatte Saarbrücken große Probleme mit einigen Roma-Familien, die in der Frankenstraße Wohnungen gemietet hatten. Lärm, Müll und auch Kriminalität machten den deutschen Nachbarn zu schaffen. Der Stadt gelang es, das Problem zu lösen, auch durch den Einsatz von Sozialarbeitern, Beratern – und nicht zuletzt der Polizei.