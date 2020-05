Saarbrücken Die Stadt senkt ab Samstag, 1. August, erneut die Elternbeiträge für Kindertagesstätten (Kita) und Horte. Damit folgt die Verwaltung einem Beschluss des Stadtrates vom Dienstag, 26. Mai. Das kündigt die Stadt-Pressestelle an.

Bereits im August des vergangenen Jahres seien die Elternbeiträge in einem ersten Schritt gesenkt worden. Bei den Krippenplätzen seien die Kosten sogar stärker reduziert worden als gefordert. Daher falle die Senkung in diesem Bereich dieses Jahr moderater aus.

Weiter erläutert die Stadt-Pressestelle: Über die Beiträge beteiligen sich die Eltern an den Personalkosten in den Einrichtungen. Parallel zur Senkung des Elternbeitrages für Kitas und Horte erhöht das Land seinen Förderanteil an den Personalkosten um vier Prozentpunkte. Das soll mit Hilfe der Einnahmen finanziert werden, die das Gute-Kita-Gesetz des Bundes bringen wird. In den kommenden beiden Jahren sollen die Beiträge weiter gesenkt werden.